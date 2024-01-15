Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы

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Главу министерства обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Он будет работать некоторое время из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

"Он был выписан домой для плановой физиотерапии и регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", – отметило ведомство.

По рекомендации медиков глава ведомства будет работать дистанционно и иметь полный доступ к защищенным каналам связи.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января. Однако он указал, что американский лидер все равно сохраняет полное доверие к Остину и надеется, что тот скоро поправится.

В свою очередь, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил о планах организовать в январе расследование обстоятельств госпитализации главы Минобороны США. Целью расследования станет анализ ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, которые имеют отношение к госпитализации Остина.