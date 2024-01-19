Главу Пентагона вызвали для дачи показаний в профильный комитет конгресса США

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Главу Пентагона Ллойда Остина после его скандальной госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо конгрессмена Майка Роджерса, адресованное Остину.

Министр обороны США должен будет явиться в комитет для дачи показаний 14 февраля в 10:00 по местному времени (18:00 по Москве).

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января. Однако он указал, что американский лидер все равно сохраняет полное доверие к Остину и надеется, что тот скоро поправится.

В свою очередь, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил о планах организовать в январе расследование обстоятельств госпитализации главы Минобороны США.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы. Отмечалось, что по рекомендации медиков министр некоторое время будет работать дистанционно и иметь полный доступ к защищенным каналам связи.