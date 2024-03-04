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04 марта, 23:30

Происшествия

Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

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В американском штате Пенсильвания три грузовых поезда сошли с рельсов. Два локомотива оказались в реке.

Один из составов врезался в другой – он стоял на том же пути. От удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому ехал еще один поезд. Он также сошел с рельсов. Пострадавших нет. В реку попало дизельное топливо и полипропиленовые пластиковые гранулы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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