Три грузовых поезда сошли с рельсов в американском штате Пенсильвания

В американском штате Пенсильвания три грузовых поезда сошли с рельсов. Два локомотива оказались в реке.

Один из составов врезался в другой – он стоял на том же пути. От удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому ехал еще один поезд. Он также сошел с рельсов. Пострадавших нет. В реку попало дизельное топливо и полипропиленовые пластиковые гранулы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.