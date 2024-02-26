Новости регионов: магазин стройматериалов загорелся на Дальнем Востоке

В Приморье загорелся строительный супермаркет. Пламя быстро охватило здание, в воздух поднялось облако едкого дыма. Посетители организованно покинули магазин и отошли подальше. Известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

На фестивале экстремальных видов спорта в Тюмени рухнул трамплин. Люди готовились к спуску, как вдруг поверхность, на которой стояли участники, ушла из-под ног, и они упали. Как сообщили организаторы, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге прошел "Кубок большой Невы" по зимнему плаванию. На Крестовском острове собрались 440 любителей экстрима из 41 региона страны, а также из Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Франции. Возраст участников составлял от 12 лет до 81 года, на соревнованиях выявляли сильнейших на дистанциях от 25 до 200 метров.

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