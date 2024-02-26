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Новости

26 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: магазин стройматериалов загорелся на Дальнем Востоке

Новости регионов: магазин стройматериалов загорелся на Дальнем Востоке

Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас

На рынке в Волгограде ликвидировали открытое горение

Такси загорелось на внутренней стороне МКАД

Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости регионов: пожар произошел на строительном рынке в Волгограде

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: пожар охватил 30-этажный жилой комплекс в Китае

В Свердловской области произошел пожар в торговом павильоне

В Приморье загорелся строительный супермаркет. Пламя быстро охватило здание, в воздух поднялось облако едкого дыма. Посетители организованно покинули магазин и отошли подальше. Известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

На фестивале экстремальных видов спорта в Тюмени рухнул трамплин. Люди готовились к спуску, как вдруг поверхность, на которой стояли участники, ушла из-под ног, и они упали. Как сообщили организаторы, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге прошел "Кубок большой Невы" по зимнему плаванию. На Крестовском острове собрались 440 любителей экстрима из 41 региона страны, а также из Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Франции. Возраст участников составлял от 12 лет до 81 года, на соревнованиях выявляли сильнейших на дистанциях от 25 до 200 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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