Новости мира: более сотни машин попали в ДТП в Китае

Массовая авария произошла в городе Сучжоу на востоке Китая. Там столкнулись более сотни автомобилей, несколько человек получили ранения. Инцидент произошел на обледеневшей скоростной магистрали. В феврале на значительную часть Китая обрушилась волна холода, метелей и ледяного дождя. Ситуацию осложняет тот факт, что миллионы людей спешат домой на празднование Нового года по лунному календарю.

В Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью уничтожил пожар. Огонь быстро охватил все этажи, все произошло настолько быстро, что организовать эвакуацию не успели. Спасатели пока не могут войти в многоэтажку из-за угрозы обрушения, поэтому тела ищут с помощью беспилотников.

Армения приостановила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время интервью французским СМИ. Кроме того, Пашинян считает, что мир между Арменией и Азербайджаном немыслим на данный момент и обвинил Баку в стремлении захватить новые территории страны.

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