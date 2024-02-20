Новости регионов: ледяные скульптуры персонажей сказок и преданий появились на Байкале

Ледяные скульптуры персонажей древних сказок и преданий северных народов мира растянулись на километр вдоль озера Байкал на острове Ольхон. Для их создания мастера используют специальную технологию – ледопластику. Они высекают скульптуру из цельного куска обледенелой скалы, а она, в свою очередь, образуется из заледенелых капель волн, разбивающихся о берег. Таким образом, скульптуры становятся продолжением пейзажа.

Жительница Сочи на несколько дней провела в заточение. Девушка сорвалась с чердака четырехэтажного здания и попала в ловушку между стенами дома. Шансов выбраться самостоятельно у нее не было. Только на третий день соседи услышали крики о помощи и вызвали спасателей. Больше часа сотрудники МЧС разбивали стену и вызволили пострадавшую. У нее было сильное обезвоживание и стресс.

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