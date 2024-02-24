Захарова раскритиковала заявления главы МИД ФРГ Бербок о санкциях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла сомнению компетентность главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Комментируя заявления Бербок о санкциях Запада в отношении Москвы, Захарова напомнила, что когда западные страны начали вводить санкции против России, никто не рассчитывал, что это остановит вторжение.

"Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также прокомментировала ситуацию, случившуюся на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро, когда Бербок кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале.

Ранее Бербок, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, заявила, что Запад не должен забывать о других конфликтах в мире, помимо Украины. Она также напомнила о конфликтах, которые происходят на Ближнем Востоке и в Судане.