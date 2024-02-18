США развязали руки всему, что было табуировано человечеством – Захарова

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Американская "свобода слова" развязала руки всему, что было табуировано человечеством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя марш неонацистов в Нэшвилле, штат Теннесси.

Захарова выложила ролик, на котором члены неонацистской группировки Blood Tribe накануне устроили демонстрацию прямо у административных зданий в Нэшвилле, а потом устроили марш по центральным улицам штата Теннесси.

По словам Захаровой, поведение американских неонацистов стало примером того, как в США соблюдается "свобода слова и собраний".

"Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море. А вот сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как ее нарушение", – заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ обратила внимание на молчание Белого дома и правительств других государств в связи с этой выходкой неонацистов.

"Все это "можно объяснить" с точки зрения "новой нормальности", – заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналису Такеру Карлсону заявил, что цели специальной военной операции еще не достигнуты. По его словам, главной целью СВО является денацификация, запрещение всяческих неонацистских движений.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель СВО остается прежней – это разоружение украинских войск и отказ Украины от идеологии неонацизма.