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28 декабря, 12:58

Политика

Медведев назвал цели спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Российская спецоперация продолжится в 2024 году, сообщил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, цель СВО не менялась – это разоружение украинских войск и отказ Украины от идеологии неонацизма. Политик отметил, что она "должна быть и будет достигнута".

Ранее Медведев сообщил, что Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления. При этом он не уверен, что это приведет к большой войне с блоком НАТО.

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии

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