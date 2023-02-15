Болсонару заявил, что собирается вернуться в Бразилию в марте

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который в данный момент находится в Соединенных Штатах, заявил, что собирается вернуться в свою страну в марте этого года. Об этом он сообщил изданию The Wall Street Journal.

При этом по возвращении в Бразилию Болсонару намеревается возглавить оппозицию. По его словам, "правое движение будет жить дальше".

В начале января стало известно о госпитализации экс-президента Болсонару в США. Тогда бывший лидер Бразилии жаловался на сильные боли в брюшной области.

Вскоре после этого Генпрокуратура Бразилии потребовала включить Жаира Болсонару в список фигурантов расследования по факту погромов в столице страны.

8 января в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.

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