Возгорание произошло на металлургическом комбинате в Липецке

Фото: телеграм-канал Mash

Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), огонь потушен, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в телеграм-канале.

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", – написал он.

Губернатор отметил, что по неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. По его словам, сейчас эта информация, а также видео, опубликованные в социальных сетях, проверяются.

Он также призвал не поддаваться панике и доверять только официальной информации. По его словам, все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности.

Ранее один человек погиб и двое пострадали при возгорании резервуара в Коми. После начала возгорания пламя перекинулось на соседний резервуар, заполненный нефтью на 5-7 метров.

Прокуратура завела проверку по факту происшествия.