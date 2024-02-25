В Волгограде локализован пожар на площади 920 квадратных метров – МЧС России

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Волгограде локализован пожар на строительном рынке на площади 920 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, на оптово-строительном рынке случилось крупное возгорание на площади 450 "квадратов". Затем огнеборцы локализовали пожар на площади 920 квадратных метров. В МЧС РФ отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Ранее крупный пожар случился в торговом павильоне под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров. На месте были задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.

До этого женщина 1981 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.