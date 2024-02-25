25 февраля, 15:18Происшествия
В Волгограде локализован пожар на площади 920 квадратных метров – МЧС России
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Волгограде локализован пожар на строительном рынке на площади 920 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Как сообщили в ведомстве, на оптово-строительном рынке случилось крупное возгорание на площади 450 "квадратов". Затем огнеборцы локализовали пожар на площади 920 квадратных метров. В МЧС РФ отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.
По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Ранее крупный пожар случился в торговом павильоне под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров. На месте были задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.
До этого женщина 1981 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.
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