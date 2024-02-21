Три человека погибли при пожаре в частном доме под Луховицами

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Три человека, из которых двое детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Городище городского округа Луховицы. Об этом сообщает подмосковный главк СК России в телеграм-канале.

Там указали, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

По информации следователей, 21 февраля произошло возгорание в частном доме. После тушения пожара обнаружили обгоревшие тела женщины, ее 13-летнего сына и 5-летнего внука.

В ходе осмотра места происшествия, в котором участвовали следователи-криминалисты, сотрудники из ГУК СК России и представители испытательной пожарной лаборатории, установлено, что очаг возгорания был на пристроенной к дому кухне. Предварительно, пожар возник из-за неисправности электрической проводки, говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты закончили осмотры, назначены пожарно-технические и медицинские экспертизы, кроме того, продолжаются допросы соседей и родственников.

Луховицкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты расследования уголовного дела. Об этом написала подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале и уточнила, что на место происшествия выезжал Луховицкий городской прокурор Иван Астахов.

Ранее в пожаре на юге Москвы погиб мужчина 1950 года рождения. В столичной прокуратуре уточнили, что причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

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