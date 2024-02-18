Мужчина погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1950 года рождения погиб в результате пожара в квартире жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

По информации ведомства, причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки.

Столичный главк СК России в своем телеграм-канале также написал, что началась доследственная проверка. По данным ведомства, сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия. В ближайшее время будут назначены экспертизы, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Ранее в пожаре, который случился в квартире дома в проезде Карамзина, погибла женщина 1981 года рождения. Причину возгорания установят после проведения соответствующей экспертизы, Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

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