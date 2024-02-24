Пожар в торговом павильоне под Екатеринбургом локализован на 600 квадратах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание в торговом павильоне под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

Сведения о локализации пожара появились в 19:34 по московскому времени. При этом информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Сейчас на месте задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.

Само возгорание произошло в поселке Горный Щит. Тогда пожарные зафиксировали распространение огня на площади 300 квадратных метров.

Ранее в возгорании на юге Москвы погиб мужчина 1950 года рождения. В прокуратуре по Москве заявили, что причину пожара определят по итогам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.



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