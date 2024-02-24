24 февраля, 19:45Происшествия
Пожар в торговом павильоне под Екатеринбургом локализован на 600 квадратах
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали возгорание в торговом павильоне под Екатеринбургом на площади 600 квадратных метров. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.
Сведения о локализации пожара появились в 19:34 по московскому времени. При этом информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.
Сейчас на месте задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.
Само возгорание произошло в поселке Горный Щит. Тогда пожарные зафиксировали распространение огня на площади 300 квадратных метров.
Ранее в возгорании на юге Москвы погиб мужчина 1950 года рождения. В прокуратуре по Москве заявили, что причину пожара определят по итогам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.
Возгорание после падения летательного аппарата в Краснодарском крае потушили
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