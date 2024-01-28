Пассажирский поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой на западе Турции

Фото: 123RF/bllkcbs

Пассажирский поезд въехал в находившуюся на железнодорожных путях бетономешалку недалеко от города Текирдаг на северо-западе Турции, один человек пострадал. Об этом сообщает агентство Ihlas.

На поезде из Стамбула в Софию ехало около 80 пассажиров, большинство из которых – иностранные туристы.

Согласно данным агентства, машина пыталась пересечь железнодорожные пути, когда в нее врезался поезд. Пострадал водитель бетономешалки, он был доставлен в больницу.

На месте инцидента работают медики, полиция и поисково-спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франциско в США скоростной поезд сошел с путей и загорелся. В результате произошедшего девять человек получили различные травмы. Всех пассажиров эвакуировали.

До этого два наземных поезда метро столкнулись в Пекине из-за непогоды. Из-за скользких путей поезд не смог вовремя затормозить и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение. В результате пострадали 512 человек.

Новости мира: четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии