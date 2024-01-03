В результате нападения с ножом в метро Токио пострадали 4 человека

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Неизвестный с ножом напал на прохожих рядом со станцией "Акихабара" в Токио. Об этом сообщило агентство Киодо.

Сообщается, что в результате нападения пострадали четыре человека. Нападение с ножом на людей было совершено внутри вагона поезда, по предварительным данным, преступление совершила женщина.

Согласно информации источников телеканала в полиции, правоохранителям поступил звонок, что в одном из вагонов поезда, остановившегося на станции Акихабара, женщина угрожает ножом. По предварительной информации, она задержана. Движение по линии токийского метро Яманотэ в связи с инцидентом было остановлено.

Ранее в московском метро женщина избила пассажирку из-за замечания о громкой музыке. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения.

До этого 25-летний агрессивный мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В прокуратуре заявили, что мужчина беспричинно нанес пожилому гражданину несколько ударов руками.