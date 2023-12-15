Более 500 человек пострадали в Пекине из-за столкновения поездов

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Два наземных поезда метро столкнулись в Пекине из-за непогоды. В результате пострадали 512 человек, сообщает Associated Press.

ЧП произошло накануне вечером на линии Чанпин. Из-за скользких путей поезд не смог вовремя затормозить и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение.

Всех пассажиров двух поездов оперативно эвакуировали. 25 человек из числа пострадавших все еще находятся под наблюдением, 67 остаются в больнице, а у 102 человек переломы.

Мощный снегопад обрушился на Пекин в среду, 13 декабря. Граждан предупредили об обледеневших дорогах, морозах и метелях. Некоторые железнодорожные операции приостановлены, а школы закрыты.

Ранее два поезда столкнулись в метро Гонконга. Ранения получили 25 человек.

Инцидент произошел в районе Тхиньсейвай на станции "Ханмэй". Уточняется, что один состав догнал другой и столкнулся с ним на наземном участке.

Поезд сошел с рельс в штате Оклахома