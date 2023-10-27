Два поезда столкнулись в метро Гонконга

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Два поезда столкнулись вечером в метро Гонконга. Ранения получили 25 человек. Об этом сообщает RTHK.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Тхиньсейвай на станции Ханмэй. Один состав догнал другой и столкнулся с ним на наземном участке.

По информации радиостанции, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Все пассажиры были эвакуированы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее на станции столичного метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

Сергей Собянин сообщал, что в происшествии на станции метро "Печатники" среди пассажиров никто серьезно не пострадал. Травму получил машинист поезда.

Поезд сошел с рельс в штате Оклахома