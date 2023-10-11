Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Фото: телеграм-канал Mash

Сергей Собянин заявил, что в происшествии на станции метро "Печатники" среди пассажиров никто серьезно не пострадал. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", – добавил он.

Как сказано в сообщении, на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии 11 октября в 10:30 произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.

Сейчас, отмечает мэр Москвы, организованы ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии в Москве. По предварительной информации, машинист был зажат между столкнувшимися поездами. Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.

Поезда не ходят от "Люблина" до "Дубровки", уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В обратном направлении движение проходит с увеличенными интервалами.

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро