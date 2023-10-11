11 октября, 23:15Происшествия
Четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии – СМИ
Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
Сверхскорый поезд сошел с рельсов на востоке Индии, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает газета Times of India.
Уточняется, что авария случилась в округе Буксар штата Бихар.
Газета Hindustan Times отметила, что пострадали 100 человек. Как указало издание, с рельсов сошло около 12 вагонов экспресса "Север-Восток". Причина устанавливается. Пострадавших госпитализировали.
До этого стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах.
Ранее с рельсов сошли шесть вагонов с зерном в Молдавии. Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.
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