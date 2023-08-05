Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии

Фото: AP Photo/Aurel Obreja

На юге Молдавии сошли с рельсов шесть вагонов с зерном грузового поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие "Железная дорога Молдавии".

Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.

"На участке железнодорожных путей Кульма - Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность", – говорится в опубликованном на странице госпредприятия в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия зерновой сделки, перспективы расширения НАТО, безопасность в акватории Черного моря.