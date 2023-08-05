Захарова рекомендовала США обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке

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Представитель посольства США в Москве может обратиться за разъяснениями в МИД РФ, если США не могут понять, что требуется для возобновления зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова ответила на заявление координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О’Брайена. Он сказал, что Москве "необходимо дать понять, что она запрашивает". По словам американского чиновника, "неясно, что Россия рассматривает как успех" для возобновления участия в зерновой сделке.

"Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", – ответила Захарова на слова О’Брайена.

Ранее Захарова назвала фарсом слова Борреля о попытке России подсадить страны на свое зерно.

Тем временем США и Украина начали процесс переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.