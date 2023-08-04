Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна – Песков

Фото: kremlin.ru

Российская сторона не сможет на слово верить обещаниям Соединенных Штатов о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Пескову задали вопрос, готовы ли в Кремле поверить, что Вашингтон приложит все усилия, чтобы обеспечить экспорт продовольствия из России.

"На слово – нет", – ответил он.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля, Россия отказалась продлевать сделку. В Кремле отмечали, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности возвращения РФ в сделку, пока не будут исключены препятствия для российских банков, включая вопрос о подключении их к системе SWIFT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США сделают все необходимое, чтобы обеспечить экспорт продовольствия из России в случае, если Москва вернется к зерновой сделке.

В свою очередь, турецкая сторона выступила за продление зерновой сделки сразу на 12 месяцев в случае, если РФ вернется к участию в ней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Путиным вновь напомнил ему о том, с какими проблемами может столкнуться мир, если соглашение о зерновом коридоре не продлят.



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