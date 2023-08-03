США пообещали обеспечить экспорт продовольствия из РФ при возвращении к зерновой сделке

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США сделают все необходимое, чтобы обеспечить экспорт продовольствия из России в случае, если Москва вернется к зерновой сделке. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В случае возвращения к соглашению мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия", – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал возможным возвращение России к зерновой сделке. Для этого, по его словам, необходимо выполнить взятые в отношении Москвы обязательства. Тогда РФ "незамедлительно" возобновит действие инициативы, подытожил чиновник.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля, Россия отказалась продлевать сделку. В Кремле отмечали, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности возвращения РФ в сделку, пока не будут исключены препятствия для российских банков, включая вопрос о подключении их к системе SWIFT.

Помимо этого, российский лидер потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

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