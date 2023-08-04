Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

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США и Украина начали процесс переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности", – приводит его слова ТАСС.

Ермак сообщил, что гарантии безопасности предусмотрены совместной декларацией о поддержке Украины, согласованной на саммите НАТО в Вильнюсе. По словам главы офиса украинского президента, США стали первой страной, с которой Украина начала подобные переговоры, что позволит создать модель и для других партнеров Киева.

По заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, переговоры проходят в виртуальном формате, со стороны Вашингтона делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала сообщения о старте переговоров США и Украины по гарантиям безопасности.

По ее словам, любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.



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