Страны G7 решили не размораживать активы РФ, пока она "не возместит ущерб Украине"

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Российские активы в странах G7 будут заморожены до тех пор, пока РФ "не заплатит за ущерб, причиненный Украине". Это следует из декларации стран "Большой семерки" об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине.

"Большая семерка" подчеркивает, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", – цитирует документ агентство ANSA.

В материалах также отмечается, что государства G7 признают необходимость создания международного механизма для возмещения "ущерба" и выражают готовность изучить такие варианты.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Помимо этого, ЕС планирует получать сверхприбыль от вложения замороженных активов России. Сумма доходов от подобных вложений может достигать 3 миллиардов евро в год.



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