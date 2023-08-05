Главы дипведомств Турции и США обсудили возобновление зерновой сделки

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Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия зерновой сделки, перспективы расширения НАТО, безопасность в акватории Черного моря и нормализацию отношений Баку и Еревана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по просьбе Блинкена.

"Министр Фидан обсудил в ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Блинкена, события в Закавказье и процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении, возобновление действия черноморской инициативы, безопасность Черного моря и расширение НАТО", – сообщили в МИД Турции.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

Ранее Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы также обсуждались вопросы о восстановлении зерновой сделки.