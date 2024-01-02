Скоростной поезд сошел с путей и загорелся в США

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Скоростной поезд сошел с путей и загорелся около Сан-Франциско. Об этом сообщает издание San Francisco Cronicle.

В результате произошедшего девять человек получили различные травмы. Всех пассажиров эвакуировали. Отмечается, что с рельсов сошли первые два вагона поезда. О причинах случившегося пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что два наземных поезда метро столкнулись в Пекине из-за непогоды. Из-за скользких путей поезд не смог вовремя затормозить и врезался в шедший впереди состав, замедливший движение. В результате пострадали 512 человек.

До этого в Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда Пермь – Адлер со стоящим маневровым тепловозом. За медпомощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.

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