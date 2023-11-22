25 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал Baza

В Ульяновской области произошло столкновение пассажирского поезда Пермь – Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.

Инцидент случился в 14:49 на станции Бряндино. Как сообщили в пресс-службе, машинист пассажирского поезда успел экстренно затормозить, однако столкновения не удалось избежать. В результате происшествия схода подвижного состава не зафиксировано.

По предварительной информации, за медпомощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых был один несовершеннолетний.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись в метро Гонконга. Уточняется, что на станции Ханмэй один состав догнал другой и столкнулся с ним на наземном участке. Ранения получили 25 человек.

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