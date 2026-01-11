Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первая в 2026 году акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для бесплатного визита необходимо оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.

12 января станет днем посещения Старого Английского Двора. Там работает выставка "Кукольный дом. Традиции театральных представлений", созданная совместно с музеем Театра кукол имени С. В. Образцова. В рамках экспозиции гости смогут узнать о традициях площадного и домашнего театра кукол в разные периоды, начиная с XVII века.

14 января посетителей приглашают в музей-заповедник "Царицыно", где открыта выставка "Индия. Ткань времени". Здесь можно увидеть более 300 образцов тканей и костюмов из музейных собраний, частных коллекций и домов моды. Кроме того, в этот день гости могут посетить экспозицию Музея истории Военно-морского флота России и осмотреть все семь отсеков подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" и выставку "Величие и глубина".

15 января бесплатно можно будет попасть в Музей космонавтики. Учреждение предлагает познакомиться с проектами Константина Циолковского, современными орбитальными станциями и первыми искусственными спутниками, увидеть скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, а также макеты мировых космодромов. Также в этот день будет работать Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева. В экспозиции представлены личные вещи, документы, письма, фотографии, мебель, предметы быта и произведения изобразительного искусства.

16 января в рамках акции будет открыт Государственный Дарвиновский музей. До 18 января там можно посетить выставку "Старый Новый год", на которой показывают елочные игрушки из собрания члена Союза частных музеев и коллекционеров Ольги Рябцевой.

Также для гостей свои двери откроет Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени. Важным элементом его фондов является собрание коллекционера Феликса Вишневского. В 2025 году в музее заработала выставка "От портрета до лорнета", цель которой состоит в демонстрации лучших произведений.

17 января жители и гости Москвы могут отправиться в Государственный музей обороны и рассмотреть подлинные предметы начала 1940-х годов. Экспозиция расскажет о быте горожан того времени, формировании народного ополчения и защите от воздушных налетов.

18 января будет днем посещения квартиры писателя Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице. Там гостям предлагают посетить выставку "Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах". В ее основе лежат письма, подлинные документы и дневник третьей жены писателя.

За год "Московская музейная неделя" объединила более 1 миллиона участников. В прошлом году горожанам предлагали познакомиться с экспозициями почти 100 площадок столичных музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы.

