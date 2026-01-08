Собянин: более 1 млн участников объединила "Московская музейная неделя" за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 миллиона посетителей объединила акция "Московская музейная неделя" в 2025 году. Всего с 2019-го на ней побывали около 5,5 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В прошлом году горожанам предлагали познакомиться с экспозициями почти 100 площадок столичных музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы.

На выставке "Искусство для царя" представили произведения западного, восточного и русского искусства второй половины XVII века, в новых Выставочных залах на Арбате – самые ценные экспонаты Государственного музея А.С. Пушкина, на экспозиции "История Москвы" – сокровища из коллекции Музея Москвы.

Кроме того, жители столицы могли побывать на экспозиции "1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы" о свершениях Екатерины Великой во время нахождения в Москве.

Следующая "Московская музейная неделя" состоится с 12 по 18 января. Она предложит посетить выставку "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивную экспозицию "Жужжащий мир" в Биокластере на ВДНХ.

Ранее Собянин сообщил, что в прошлом году ВДНХ посетили более 28 миллионов человек. Там прошло более 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Для детей открылись новые аттракционы в тематическом парке "Орион". Центром притяжения зимой традиционно стал каток.

