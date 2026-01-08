Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 11:52

Мэр Москвы

Собянин: более 1 млн участников объединила "Московская музейная неделя" за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 миллиона посетителей объединила акция "Московская музейная неделя" в 2025 году. Всего с 2019-го на ней побывали около 5,5 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В прошлом году горожанам предлагали познакомиться с экспозициями почти 100 площадок столичных музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы.

На выставке "Искусство для царя" представили произведения западного, восточного и русского искусства второй половины XVII века, в новых Выставочных залах на Арбате – самые ценные экспонаты Государственного музея А.С. Пушкина, на экспозиции "История Москвы" – сокровища из коллекции Музея Москвы.

Кроме того, жители столицы могли побывать на экспозиции "1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы" о свершениях Екатерины Великой во время нахождения в Москве.

Следующая "Московская музейная неделя" состоится с 12 по 18 января. Она предложит посетить выставку "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивную экспозицию "Жужжащий мир" в Биокластере на ВДНХ.

Ранее Собянин сообщил, что в прошлом году ВДНХ посетили более 28 миллионов человек. Там прошло более 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Для детей открылись новые аттракционы в тематическом парке "Орион". Центром притяжения зимой традиционно стал каток.

В Зарядье открылась выставка "Кукольный дом. Традиции театральных представлений"

Читайте также


мэр Москвыкультурагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика