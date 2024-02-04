Три вагона сошли с железнодорожных путей в Иркутской области

Фото: vk.com/zapsibsut

Три вагона сошли с путей на Восточно-Сибирской железной дороге в Братском районе Приангарья. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На фоне случившегося была организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"По предварительным данным, 4 февраля 2024 года на приемоотправочном пути станции Кежемская Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход трех порожних вагонов", – отметило ведомство.

До этого стало известно, что скоростной поезд сошел с путей и загорелся около Сан-Франциско. В результате этого девять человек пострадали, всех пассажиров эвакуировали. Тогда с рельсов сошли первые два вагона поезда.

Ранее скоростной поезд сошел с путей и загорелся около Сан-Франциско. В результате этого девять человек пострадали, всех пассажиров эвакуировали. Отмечается, что с рельсов сошли первые два вагона поезда.

Новости мира: четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии