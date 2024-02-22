Новости мира: извержение крупного вулкана произошло в Мексике

В Мексике началось извержение крупного вулкана. Его высота – более пяти километров. Он считается второй по величине вершиной в стране. В последний раз извержение там происходило в ноябре 2023 года. Тогда облако пепла накрыло сразу несколько регионов.

Тем временем камнепад на трассе в горном районе Индии попал на кадры видеорегистратора. Автомобили стояли в пробке, когда на них начали падать огромные валуны. Один из них попал в машину. Водитель и пассажиры не получили серьезных травм.

В Великобритании поставлен очередной рекорд поедания. Посетитель одного из ресторанов смог на скорость съесть пять килограммов еды. Канадец уложился менее чем за 35 минут. Причем по правилам употребить надо было всю порцию, включая два литра жирной подливки. Блюдо содержало более шести тысяч калорий.

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