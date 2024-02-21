21 февраля, 23:45Политика
Новости мира: Фон дер Ляйен намерена вновь баллотироваться на пост главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. В случае переизбрания она хочет создать пост еврокомиссара по обороне.
Киев предложил Варшаве до 24 февраля провести переговоры по ситуации на границе. С такой инициативой выступил украинский лидер Владимир Зеленский. С соответствующей просьбой он обратился к польскому премьеру Дональду Туску.
На Шри-Ланке не зафиксировали случаев заражения российских туристов лихорадкой денге. Об этом свидетельствуют данные российских туроператоров. Отдых проходит в обычном режиме.
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