Новости мира: Фон дер Ляйен намерена вновь баллотироваться на пост главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. В случае переизбрания она хочет создать пост еврокомиссара по обороне.

Киев предложил Варшаве до 24 февраля провести переговоры по ситуации на границе. С такой инициативой выступил украинский лидер Владимир Зеленский. С соответствующей просьбой он обратился к польскому премьеру Дональду Туску.

На Шри-Ланке не зафиксировали случаев заражения российских туристов лихорадкой денге. Об этом свидетельствуют данные российских туроператоров. Отдых проходит в обычном режиме.

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