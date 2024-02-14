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14 февраля, 19:30

Политика

Более 2 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

Более 2 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

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Более двух миллионов заявок поступило на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Почти 800 человек будут голосовать через механизм "Мобильный избиратель". Памфилова отметила, что ЦИК уже несколько лет использует цифровые сервисы – это не только удобно, но и экологично.

В 2024 году на временных участках для гостей столицы Мосгоризбирком сможет устанавливать терминалы электронного голосования.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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