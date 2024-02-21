Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами центральную площадь в Афинах

В Греции начался митинг фермеров. Они приехали в Афины со всей страны и заблокировали центральную площадь тракторами, туда же стянуты усиленные наряды полиции. В массовом митинге участвуют около 10 тысяч аграриев. Они недовольны отсутствием господдержки и поставками в страну дешевых продуктов с Украины.

Польские фермеры также продолжают бороться против украинского зерна. Они заблокировали на границе железные и автомобильные дороги. Протестующие жгут костры прямо на рельсах. Через КПП не пропускают транспорт: ни грузовой, ни пассажирский, в том числе автобусы с Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера. Об этом он заявил в эфире американского телеканала. Трамп также в очередной раз потребовал от европейских союзников Вашингтона увеличить расходы на оборону.

В одном из главных парков Каракаса в Венесуэле появился бронзовый бюст Александра Пушкина. Скульптура выполнена в неоклассическом виде на постаменте, изображающем стопку книг. Памятник открыл глава российского МИД Сергей Лавров.

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