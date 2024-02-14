Художник Молодкин пригрозил уничтожить картины Пикассо и Рембрандта в защиту Ассанжа

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, живущий во Франции, пригрозил уничтожить кислотой картины известных живописцев, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не выйдет на свободу. Об этом он заявил изданию Sky News.

По словам Молодкина, он собрал в 29-тонном сейфе 16 картин, общая стоимость которых превышает 45 миллионов долларов. Также в сейфе находится пневматический насос, который соединяет бочки с кислотным порошком и катализатором. Этот насос может вызвать химическую реакцию, достаточно сильную для уничтожения всех произведений искусства.

Художник заявил, что с тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, свобода слова и информации начала все больше подавляться.

Среди собранных картин есть работы Пабло Пикассо, Рембрандта, Роберта Райшенберга, Энди Уорхола и самого Молодкина. Сейф закроют в пятницу, 16 февраля, после чего активируется таймер обратного отсчета на 24 часа. Тем не менее художник добавил, что таймер можно будет повторно активировать в случае необходимости.

Если Ассанж выйдет из тюрьмы, то все картины вернутся владельцам, уточняется в статье.

В 2022 году суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Его сторонники считают, что спустя два года судебных разбирательств судьбу журналиста вновь будет определять политическое решение.

Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.

Британский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США