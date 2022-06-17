Захарова прокомментировала одобрение МВД Британии экстрадиции Ассанжа в США

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Решение властей Великобритании экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты является максимальным проявлением гуманизма и свободы слова, с иронией отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении WikiLeaks. Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что Ассанжу грозит фактически пожизненное тюремное заключение за его журналистскую деятельность.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, в свою очередь, заявила, что решение об экстрадиции Ассанжа является нарушением его права на защиту от пыток и сохранение жизни.

"Поскольку ему предъявляются очень серьезные обвинения, в США он может быть приговорен к смертной казни. В Европе действует мораторий на смертную казнь, в то время как США спокойно исполняют приговоры по смертной казни под своей юрисдикцией", – приводит ее слова RT.

Таким образом, по словам Ярмуш, британские суд и МВД вынесли решение, противоречащее законным положениям и игнорирующее эту информацию. Она отметила, что Великобритания готова выполнить любую просьбу США, поскольку она играет роль их младшего партнера.

"Даже нарушая свои собственные внутренние законы, они отвечают на просьбу США и экстрадируют Ассанжа по запросу из Вашингтона", – сказала адвокат.

Ярмуш добавила, что множество британских подданных встали на защиту Ассанжа, однако он вряд ли сможет обжаловать решение об экстрадиции, поскольку является заложником американо-британских отношений.

17 июня глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать Джулиана Ассанжа США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. WikiLeaks уже сообщила, что подаст апелляцию в Высокий суд Лондона на данное решение. Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.