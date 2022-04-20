В МИД РФ прокомментировали решение суда Лондона экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом решение суда Лондона выдать ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

"В худшей традиции Англии все сделано вовремя – "под шумок", когда международная общественность полностью выведена западными СМИ в иную реальность… И вот в этом самом состоянии можно, в принципе, все, и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. Его сторонники считают, что спустя два года судебных разбирательств судьбу журналиста вновь будет определять политическое решение.

Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.