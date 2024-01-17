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17 января, 10:23

Происшествия

Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае

Фото: телеграм-канал Baza

Женщина устроила погром в магазине города Верещагино Пермского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое МВД.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых видно, как посетительница разгромила местный супермаркет. Она опрокидывала стойки с товарами, пинала стены и прилавки, а также била стеклянные бутылки с вином.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые отправили злоумышленницу в отдел полиции, позже ее передали медработникам.

"По факту повреждения имущества зарегистрирован материал проверки", – отметили в ведомстве.

Ранее прихожане задержали человека, устроившего погром в Соборной мечети Красноярска. Злоумышленник разбил несколько окон и минбар, а также разбросал мебель в городской мечети. Им оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством.

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