Прихожане задержали дебошира в мечети Красноярска

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Прихожане задержали мужчину, устроившего погром в Соборной мечети Красноярска, сообщает РИА Новости со ссылкой на муфтия Красноярского края Гаяза Фаткуллина.

Злоумышленник успел разбить несколько окон, разнести минбар и разбросать мебель в городской мечети. Им оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством.

Как отметил муфтий, судя по всему, план действий злоумышленник продумал заранее, предусмотрительно заперев снаружи запасной выход из мечети. Прихожане скрутили его и передали правоохранителям. Полицейские же передали его медикам.

По словам религиозного деятеля, это уже второй подобный инцидент за июль. В начале месяца произошло похожее нападение, но с участием другого человека – тогда дебошир вел себя более спокойно.

В Ульяновске ранее задержали иностранного гражданина, который совершил кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран.

Им оказался уроженец Египта 1995 года рождения. Задержанный не является гражданином РФ. На данный момент проводится следственная проверка.

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