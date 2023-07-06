Задержанный в Ульяновске за осквернение Корана оказался уроженцем Египта

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Подозреваемого в осквернении Корана уроженца Египта задержали сотрудники полиции и ФСБ в Ульяновской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой региональный отдел полиции.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет, 1995 года рождения. Свои действия он совершил на территории Ульяновска", – говорится в пресс-службе МВД.

Отмечается, что задержанный не является гражданином РФ.

Как уточнили полицейские, задержание произошло после того, как в интернете появилось видео, "на котором мужчина осквернил своими действиями Коран, а также высказывался негативно в отношении религии ислам". На данный момент проводится следственная проверка.

Ранее о задержании иностранца по подозрению в сожжении священной для мусульман книги Коран сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Русских подчеркнул, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом, жители которого уважают друг друга, чтят традиции, а также трепетно относятся к религиозным чувствам верующих.

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