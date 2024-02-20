Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в Россию бананов

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Эквадор возобновил сертификацию бананов с пяти предприятий страны. Как рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, процедура для поставляемых в РФ бананов была возобновлена по согласованию с ведомством.

"Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России", – уточнили в пресс-службе.

Частичный запрет на импорт бананов из Эквадора был принят 5 февраля. Тогда сообщалось, что Россельхознадзор нашел в них опасного паразита – муху-горбатку. На следующий день власти страны представили Москве обоснование, чтобы снять ограничения на импорт.

По данным эквадорских властей, о данной проблеме они были проинформированы еще шесть месяцев назад. 16-го числа Москва разрешила поставки бананов от 5 компаний страны, которые допустили больше всего нарушений.



Позже, 19 февраля, в агентстве по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора указали, что нарушившие требования по безопасности компании-экспортеры уже наказаны.

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