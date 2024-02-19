Новости мира: один человек погиб в результате стрельбы в Индианаполисе

В США по меньшей мере один человек погиб в результате массовой стрельбы в городе Индианаполис. Женщина скончалась в больнице от полученных ранений. Еще пять человек госпитализированы. Как сообщают американские СМИ, стрельба произошла в семейном кафе. По данным полиции, конфликт начался между двумя группами посетителей.

Протестующие в Праге фермеры сошлись в потасовке с противниками акции. СМИ пишут, что драка заняла несколько минут, поскольку полицейские оперативно вмешались в конфликт.

На юго-западе Китая второй день тушат пожар, разделивший горную провинцию Гуйчжоу. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Местные власти сообщили, что пожар не успел добраться до жилых домов.

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