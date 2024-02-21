Четверо полицейских ранены после столкновений с протестующими в испанской Кордове

Мирные демонстрации в испанской Кордове привели к столкновениям с полицией. Ранены как минимум четверо силовиков.

Изначально фермеры намеревались заехать в город на тракторах, однако не смогли получить официальное разрешение. Тогда участники акции перекрыли главные въезды, из-за чего и начались потасовки.

Протестующие требуют отказаться от зеленой политики Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.