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Новости

21 февраля, 07:30

Происшествия

Четверо полицейских ранены после столкновений с протестующими в испанской Кордове

Четверо полицейских ранены после столкновений с протестующими в испанской Кордове

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Мирные демонстрации в испанской Кордове привели к столкновениям с полицией. Ранены как минимум четверо силовиков.

Изначально фермеры намеревались заехать в город на тракторах, однако не смогли получить официальное разрешение. Тогда участники акции перекрыли главные въезды, из-за чего и начались потасовки.

Протестующие требуют отказаться от зеленой политики Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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