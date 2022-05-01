Автомобиль попал под поезд в подмосковном Щелкове. Судя по кадрам видео, водитель белой легковушки слишком торопился, но проскочить переезд по-быстрому не успел.

Состав снес машину. Пешеходам повезло – они успели отойти с траектории буквально за считанные секунды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.