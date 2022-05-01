Погиб гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Генеральный директор курорта "Красная Поляна" в Краснодарском крае Андрей Круковский погиб в возрасте 37 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Трагически погиб генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них", – сообщили в пресс-службе курорта.

По словам собеседника информагентства, трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости. Гендиректор курорта получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения.

Прощание с Круковским запланировано на 3 мая в "Красной Поляне".

В Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю начали доследственную проверку по факту гибели гендиректора курорта. По окончании проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.