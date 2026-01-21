Форма поиска по сайту

21 января, 18:59

Общество
Психолог Евстигнеев развеял миф об отключении мозга ровно в 14:06

"Магическая" цифра: чем объясняется упадок сил после 14:06

Мозг человека отключается ровно в 14:06, пришли к выводу зарубежные исследователи. С чем это связано и как не растерять силы, разбиралась Москва 24.

В постоянном истощении

Фото: depositphotos/fizkes

После 14:06 у человека отключается мозг, и многие начинают испытывать упадок сил. Об этом сообщил портал StudyFinds со ссылкой на опрос американцев.

По данным специалистов, в этот момент уровень энергии достигает минимума, что подтверждают давние наблюдения о сонливости в середине дня. Участники эксперимента отметили, что для комфортного выполнения повседневных задач после указанного времени им необходимо вдвое больше сил.

Такая усталость напрямую влияет на качество жизни: 75% респондентов уверены, что могли бы зарабатывать больше при более высоком уровне энергии, а 71% связали наличие дополнительных сил с ощущением счастья. При этом 18% опрошенных рассказали, что хорошее самочувствие позволило бы проводить больше времени с друзьями и семьей.

Чувство вины, связанное с истощением энергии, показалось опрошенным почти таким же изнурительным, как и сама усталость. В частности, 32% участников испытывают разочарование из-за пренебрежения физической активностью и упражнениями. Среди других распространенных причин чувства вины – нехватка времени на организацию домашних дел (26%) и общения с близкими (21%), а также недостаточная забота о себе (25%).

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что короткий дневной сон во время обеденного перерыва может стать эффективным способом восстановления энергии на работе. Такая практика (power nap) уже внедрена в некоторых компаниях, где для этого оборудованы специальные комнаты.

Послеобеденный провал

Фото: 123RF.com/milkos

По мнению психолога-психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, заявление, что упадок сил начинается ровно в 14:06, – типичное упрощение сложнейших нейрофизиологических процессов. В то же время, за "магической" цифрой действительно скрывается реальная биологическая подоплека, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

"Происходит не остановка когнитивных функций, а естественный циркадный спад, который в медицине называется постпрандиальным (послеобеденным) провалом. Он обусловлен накопившимся с утра "давлением сна" из-за роста уровня аденозина (нейромедиатора усталости) и естественным снижением уровня кортизола и температуры тела, которое часто совпадает с перераспределением кровотока для переваривания пищи. Это приводит к временному падению активности префронтальной коры – зоны, отвечающей за волевой контроль и принятие решений", – объяснил эксперт.

Если попытаться проигнорировать эти ритмы и насильственно поддержать пиковую продуктивность через "не могу", это не просто окажется неэффективным, но даже и вредным. В таком режиме создается состояние хронической когнитивной перегрузки, объяснил Евстигнеев.

Когда некоторые заставляют истощенные нейронные сети работать в режиме интенсивного возбуждения, то провоцируют выброс гормонов стресса – адреналина и кортизола. В долгосрочной перспективе это ведет к нейровоспалению, снижению нейропластичности и выгоранию. Ведь мозг, составляя всего 2% от массы тела, потребляет 20% всей энергии, и у него нет "запасных батареек", кроме сна и пауз.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Чтобы закончить день без ущерба для психики и качества работы, необходимо не бороться с биологией, а встроиться в нее, посоветовал эксперт.

"В частности, можно планировать самые сложные аналитические задачи на первую половину дня, когда лобные доли максимально активны. Период "спада" (с 14:00 до 15:00) стоит использовать для рутинной, механической работы, не требующей креатива или совещаний", – посоветовал психолог.

Он добавил, что критически важно внедрить в график короткие сессии расфокусированного внимания – так называемый режим блуждания. Стоит отвлечься от экранов на 5–10 минут, посмотреть в окно или просто походить, позволяя мозгу "перезагрузить" передачу сигналов между нейронами.

Также не нужно забывать о питье воды, так как даже легкое обезвоживание снижает когнитивные способности. Еще необходимо избегать злоупотребление быстрыми углеводами в обед, чтобы не провоцировать резкие скачки инсулина, усиливающие сонливость, заключил Евстигнеев.

Старкина Маргарита

обществоистории

