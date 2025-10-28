Эксперт Никулин назвал тренд на "нытинг" опасным для психики

В Сети завирусился тренд на "нытинг" – общение между сотрудниками, которое помогает избавиться от непонимания и одиночества. Насколько полезна такая практика и как она действует на психику, разбиралась Москва 24.

"Нытинг-колы"

В Сети активно обсуждают тренд на "нытинг", который особенно популярен у работников IT-сферы. Сотрудники выделяют 45 минут в расписании, чтобы собраться и коллективно пожаловаться на работу, жизнь и усталость от дедлайнов. По словам участников, организованное выражение недовольства практически полностью побеждает стресс.





комментарий из соцсетей Иногда очень даже полезное дело. Позволяет понять, что ты не одинок и у других есть схожие проблемы, и порой это позволяет найти решение.

В частности, один из сотрудников поделился в Сети, что у них на работе была специальная "стена плача", куда можно было клеить стикеры с жалобами на происходящее. Это помогало не копить обиды, написал комментатор.

Также феномен "нытинга" встречается как ответ на вызовы удаленного формата работы. Один из пользователей отметил в соцсетях, что в офисе роль эмоциональной разгрузки часто выполняют неформальные беседы, например, во время чаепития. На удаленке же эта возможность исчезает, а отсутствие живого общения приводит к накоплению стресса, поделился мыслями комментатор.

"Я всерьез думаю, что регулярные "нытинг-колы" – это прекрасный способ выпускать пар. <...> Альтернатива – покупать всей команде абонементы в бойцовские клубы, где можно прийти и все расфигачить. Но "нытинг" проще", – уверен автор.

Услышав о проблемах других, возникает ощущение, что ты "не один такой беспомощный". Это позволяет работать дальше с чистой головой, отметил пользователь.

Выпустить пар

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала Москве 24, что любое выражение чувств, проявленное в присутствии других людей, действительно снижает уровень стресса.

"Это групповое влияние, благодаря которому человек эмоционально заряжается другим состоянием. То есть люди, выговариваясь друг другу публично, снижают напряжение, и стресс иногда даже уходит полностью", – объяснила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Дело в том, что выражение чувств и разделение их с другими снижает тревогу, а также дает человеку восстановить равновесие. После эмоции уже не так сильно давят на человека, и его рациональная часть начинает преобладать: мыслить логически становится легче.

Кроме того, если человек "выпускает" переживания наружу, эти чувства стихают, добавила эксперт.

"Когда эмоции внутри, они преобладают, определенная зона мозга снижает способность критически мыслить. Поэтому, когда человек выводит их из себя, мозг понимает, что все не настолько критично", – добавила эксперт.

Благодаря такой разгрузке сначала идет проговаривание проблемы, затем ее осмысление, а после становится понятно, как решить внутренний конфликт. Таким образом, человек успокаивается, подчеркнула Сулим.

Психолог Константин Никулин согласился, что стремление выговориться в трудной ситуации – эволюционно сложившаяся потребность.

"Человеку психологически необходимо разделить переживания с другим, даже если это не близкий, а, например, случайный попутчик в поезде. Данный феномен имеет выраженный психотерапевтический эффект. На это указывает и практика: многие приходят к психологам именно с целью выговориться, и после такой сессии, где их просто выслушали, испытывают значительное облегчение и благодарность", – рассказал эксперт Москве 24.

Однако конкретно в "нытинге" Никулин увидел потенциальный риск.

"Когда выговаривание становится не спонтанной реакцией на стресс, а регулярным, запланированным ритуалом, таким как еженедельные созвоны для "пожаловаться", это может перерасти в проблему", – предупредил эксперт.





Константин Никулин психолог Человек неосознанно программирует свой мозг на поиск и накопление негатива, чтобы было о чем рассказать в условленный час. Это укрепляет нейронные связи, ответственные за восприятие мира как враждебного, и может способствовать формированию позиции жертвы, когда фокус смещается с поиска решений на констатацию проблем.

Таким образом, спонтанное выговаривание как реакция на перегрузку – это здоровый и важный механизм психологической разрядки. Но для сохранения долгосрочного благополучия критически важно отличать его от систематического "нытья", которое вместо облегчения закрепляет негативное мышление, заключил Никулин.

